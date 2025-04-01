Посольство Норвегии в США подтвердило поставку двух самолётов F-35. Таким образом, королевство завершило формирование своего парка истребителей.

По данным Bulgarianmilitary, общее количество этих истребителей в ВВС Норвегии достигло 52 единиц.

«Норвегия стала первой страной-партнёром F-35, которая полностью укомплектовала свой парк самолётов», — говорится в материале.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что датские власти не смогут дать отпор американской стороне в случае конфликта из-за Гренландии, так как королевство потратило значительную часть своих военных ресурсов на Украину.