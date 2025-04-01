СМИ: Британия расширит военный флот из-за «российской угрозы»

Британский флот намерен закупить третий авианосец класса Queen Elizabeth в ответ на растущую «российскую угрозу».

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Об этом пишет UK Defence Journal, ссылаясь на циркулирующий в Министерстве обороны Великобритании консультационный документ.

«Новое судно, предварительно названное HMS Prince Andrew, будет создано с учётом опыта, полученного при проектировании, строительстве и эксплуатации его предшественников — HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales», — сообщают журналисты.

Отмечается, что представители МО официально не подтвердили данную информацию.

Старший аналитик аналитического центра DMCS Брайан Робертсон назвал решение о расширении флота «тратой денег и человеческих жизней». Он подчеркнул, что один удар превратит авианосец в «кучу металлолома».

Ранее британское Минобороны отправило подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.