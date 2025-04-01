Власти Турции намереваются развернуть закупленный у России ЗРК С-400 «Триумф» на авиабазе Т4 близ сирийской Пальмиры. Об этом пишет Türkiye Today.

По данным портала, ранее на этой базе размещались иранские и российские военные.

Специалисты разрабатывают планы по реконструкции и расширению базы, развертыванию систем ПВО типа Hisar турецкого производства, созданию пункта управления разведывательно-ударных беспилотников.

Источник заметил, что Анкара рассматривает размещение систем ПВО С-400 на Т4 или в близлежащей Пальмире. Вместе с тем, уточнил он, перемещение комплексов потребует одобрения России.

Эксперты полагают, что многоуровневая система ПВО, в которую будут включены комплексы ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, обеспечит Турции воздушный контроль над центральной Сирией. Кроме того, база позволит наносить удары по террористам, которые все еще действуют в регионе.

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Собеседник портала заметил, что перебазирование на Т4 турецких самолетов исключается в ближайшей перспективе.