Названы условия для вмешательства стран НАТО в украинский конфликт

Доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков предположил, что если российские войска начнут быстрое наступление после выхода к границе Днепропетровской области, то в ход боевых действий могут вмешаться страны НАТО. Об этом пишет NEWS.ru.

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По мнению эксперта, вмешательство НАТО, а затем и США практически неизбежно, если начнется решительное и быстрое наступление ВС РФ.

Сивков напомнил, что еще в 2022 году была угроза вмешательства НАТО в конфликт против России. Он отметил, что ВС РФ поэтому действуют очень осторожно, но и Запад пытается избегать резких действий.

Ранее Сивков предположил, что Одесса и Николаев могут быть наиболее вероятными направлениями наступления Вооруженных сил РФ после выхода к границе Днепропетровской области.