Названы цели армии России после выхода к Днепропетровской области

Доктор военных наук, капитан запаса Константин Сивков считает, что Одесса и Николаев могут быть наиболее вероятными направлениями наступления российских войск после выхода к границе Днепропетровской области. Об этом сообщает News.ru.

По мнению аналитика, это позволит Вооруженным силам РФ решить сразу две задачи — изолировать Украину от выхода к Черному морю и выйти на границу Приднестровья. Кроме того, военные будут действовать и на границе Днепропетровской области.

Общая ситуация, по словам Николаева, может свидетельствовать о переломе в зоне конфликта. Он отметил, что свидетельством этого являются и слова президента России Владимира Путина: если раньше глава государства говорил, что Россия будет «дожимать» врага, то теперь он уже говорит о том, что российские войска будут его «громить».