Американские 13-тонные супербомбы не смогли пробить бункеры хуситов

Американские стратегические стелс-бомбардировщики B-2 в ходе боевых операций против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) использовали тяжелые корректируемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57.

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По открытым данным, такие боеприпасы, разработанные и выпускаемые концерном Boeing, проникают в землю на глубину более шести десятков метров, пронзая армированный бетон толщиной в девятнадцать метров.

Однако на этот раз высокотехнологичное оружие оказалось неспособно поразить созданный хуситами и спрятанный под землей ракетный комплекс. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Мохаммеда аль-Баша, проживающего в США эксперта по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, ракетными ударами были разрушены несколько входов в туннели, и хуситы смогли быстро восстановить доступ к подземным сооружениям, построив новые входы.

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Как предполагают эксперты, пробивные способности "пятьдесят седьмых" на самом деле гораздо выше заявленных характеристик, но в данном случае эти изделия массой более тринадцати тонн не продемонстрировали должную эффективность.