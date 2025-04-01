FPV-дрон сжег бульдозер ВСУ с новым тактическим знаком

Российский FPV-дрон уничтожил украинский бульдозер с военным в кабине на приграничной территории.

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Рядовая, в общем-то операция, интересна тактическим и прочими знаками на инженерной машине. На дверце имелась наклейка со стрелкой, направленной вверх. Это эмблема группировки "Харьков".

Также новые символы получили группы украинских войск, воюющие на Донецком направлении и у Купянска.

А сгоревший трактор, помимо стрелки, украшали флаги Украины и Великобритании. На одежде сидевшего в кабине мужчины был шеврон ВСУ, пишет "Оборонка".