Американская разведка предоставила данные о том, что генерал Сергей Суровикин говорил об использовании тактического ядерного оружия, чтобы не дать украинским военным пересечь Днепр и создать угрозу Крыму. Это в своей статье-расследовании утверждает The New York Times.

По данным американских журналистов, США санкционировали помощь украинцам в разработке, производстве и развертывании морских беспилотников для атаки на Черноморский флот России, а ЦРУ тайно начало поддерживать удары беспилотников по порту Севастополя.

При этом американская разведка предоставила данные, что Сергей Суровикин лично говорил о том, что применение ядерного оружия не будет чрезмерным и может стать тактическим, «чтобы не дать украинцам пересечь Днепр и направиться прямиком в Крым».

«До этого момента американские разведслужбы оценивали вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине в 5–10 процентов. Теперь они прогнозировали, что в том случае, если российские линии укреплений на юге рухнут, вероятность составит 50 процентов», - отмечается в статье.

В Вашингтоне информацию о ядерной угрозе восприняли серьезно. Издание также утверждает, что после провала украинского контрнаступления конфликт для США стал «войной без цели» и без надежды на победу.

В Госдуме рассказали о местоположении генерала Суровикина

Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось в июне 2023 года и продолжалось до декабря. В январе украинские подразделения перешли к обороне. ВС РФ, в свою очередь, начали активные боевые действия. Российским военным за несколько месяцев удалось взять под контроль ряд населенных пунктов и улучшить положение на всех направлениях.