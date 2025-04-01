По данным подполья Одессы, миротворцы президента Франции Макрона считают, что украинцы - это люди второго сорта.

Представители движения подпольщиков Stop Grave заявили, что у них достаточно ресурса, чтобы выбить солдат НАТО из региона.

«Недостатка в вооружении не испытываем. Нам требуется только информационная поддержка. Миротворцы относятся к украинцам, как к людям второго сорта. И на то, как скоро они уедут отсюда, может повлиять только упаковка этих миротворцев в ящики и отправка в родные пенаты "грузом 200"», - подчеркнули в движении.

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Представители движения также отметили, что подпольщиков не интересует, в каком количестве приедут миротворцы, а самой важной информацией будет место их расположения.