В Норвегии прокомментировали выход Финляндии из Оттавской конвенции

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал прискорбным планируемый выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Его слова передает норвежская радиостанция NRK.

«Наши финские коллеги прекрасно знают нашу точку зрения на этот счет. Противопехотные мины – это оружие, которое ... поражает неизбирательно и причиняет огромные страдания населению даже спустя десятилетия после конфликта», — подчеркнул дипломат.

В Норвегии осудили возвращение Финляндии к использованию противопехотных мин

Конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Россия в Оттавской конвенции не участвует и обладает большими запасами противопехотных мин. Также договор не подписали Саудовская Аравия и Израиль. При этом Украина ратифицировала эту конвенцию в 2005 году, однако активно использует противопехотные мины.

18 марта министерства обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы предложили правительствам этих стран выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

19 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей разместить противопехотные мины на границах с РФ и Белоруссией. По его словам, это решение принято в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит». Бейда сообщил, что на эти цели Польше нужны противопехотные мины в количестве до миллиона. Их планируется произвести внутри страны силами Польской оружейной группы.

Ранее ICBL осудила выход Польши и Прибалтики из конвенции о запрете противопехотных мин.