Российские войска подняли флаг РФ в Разливе в ДНР и попали на видео

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», освободившие населенный пункт Разлив в ДНР, установили российский триколор в населенном пункте, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеозапись с установкой флага.

В Минобороны обнародовали видеозапись с ходом боев за Разлив в ДНР. На записи показаны кадры боевой работы ВС РФ: военные наносили удары дронами по блиндажам и подвалам зданий, в которых укрывались украинские солдаты. Операторы FPV также уничтожали бронированную военную технику, есть кадры с уничтожением вражеских танков. В конце видео есть записи с дронов, на которых российские бойцы поднимают государственные флаги РФ в разных точках населенного пункта.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли поселок Разлив в ДНР. Как рассказали в минобороны, российские бойцы за десять дней штурмовых действий зачистили около 400 строений. Про данным военного ведомства, в ходе боев было уничтожено порядка 150 украинских военных. Артиллерийские расчеты и операторы БПЛА оказывали очень сильную поддержку российским военным, выбивая противника из блиндажей и других укрепленных позиций.