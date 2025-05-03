Проект Холодной войны: что стало с американским коллайдером

ХХ век вошел в историю как противостояние двух крупнейших мировых сверхдержав СССР и США. Ареной Холодной войны была не только демонстрация новейших и смертоносных вооружений, но и достижения научно-технического прогресса. Страны брались за огромное количество дорогих мегапроектов.

Множество из них были успешно реализованы, но есть и те, которым суждено было стать лишь памятниками интеллектуального противостояния двух мировых центров.

В начале 70-х годов прошлого века в США задумались о строительстве нового большого коллайдера. Местом строительства была выбрана пустынная местность вблизи окружного центра Уоксахачи, штат Техас.

Старт амбициозному проекту был дан в начале 1990 года. Строители построили комплекс наземных зданий, начали прокладку тоннелей и подземных экспериментальных залов. Однако 21 октября 1993 года Конгресс принял решение о закрытии проекта, несмотря на поддержку президента Билла Клинтона. Поводом к урезанию расходов стало крушение СССР и закрытие российского проекта ускорителя частиц.

В 2006 году американский коллайдер был продан частной инвестиционной группе, которая демонтировала дорогое оборудование и окончательно забросила революционный проект. Если бы он был достроен, то по мощности смог бы превзойти Большой адронный коллайдер (БАК) в Швейцарии.

Каким был один из неудачных мегапроектов США — в галерее «Рамблера».