Нарушением договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украина подрывает авторитет США, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, отсутствие реакции Вашингтона сводит на нет все усилия, прилагаемые для достижения мирных договоренностей.

«Отсутствие адекватной реакции на несанкционированные атаки ВСУ в отношении российской энергетики со стороны США, которые выступили в роли гаранта выполнения условий мирных инициатив, сводят на нет прилагаемые усилия как со стороны США, так и России, делая ничтожными подписанные ранее мирные договоренности. Ведь фактически Киев поставил под сомнение способность США выполнять гуманную посредническую миссию», — сказал Шеремет.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины дважды за минувшие сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Так, 31 марта в Запорожской области из-за атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке произошла остановка электроснабжения бытовых потребителей в двух селах Токмаковского района.

Силы ПВО сбили украинские БПЛА над российским регионом

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нарушили договоренности и атаковали дронами электротрансформаторную подстанцию в селе Подывотье. По его словам, в населенном пункте нарушено энергоснабжение, пострадавших нет.