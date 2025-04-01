IT-специалист развернул в Туле производство FPV-дронов "Овод"

Айтишник Андрей Иванов решил, что может помочь фронту не только с автоматом в руках. Его знания и навыки в программировании помогают разрабатывать FPV-дроны, которых раньше на фронте не было.

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Он нашёл команду, которая помогала создавать дроны, предназначенные не для спортивной съёмки, а для конкретных военных целей.

"Собственный боевой опыт в начале 2023 года навёл на мысли о том, как на фронте всё это действительно работает, что там нет приблизительно ничего. Отсюда возникает понимание продукта, понимание того, что необходимо…", - говорит Андрей.

FPV-дрон "Овод" способен поднимать вес до 4 килограммов, атаковать врага даже в условиях радиоэлектронной борьбы. Анализируя данные с камер, находит цель, даже если она перемещается, и успешно её поражает.

"Мы начинаем работу над качественно другими изделиями, то есть не то, что индустрия хобби и спорта может представить и показать, а то, что будет полезно на фронте. Дроны, которыми круто полетать, покрутить флипы или поснимать соседа или соседку - это одна история, а дроны, которые способны нести боевую часть и эффективно работать на фронте - совершенно, фундаментально другая", - комментирует разработчик.

Чем Дрон с "Алиэкспресса" отличается от дрона "Овод"?

Основные отличия заключаются в составляющих частях этого дрона. Мощная винтомоторная группа, многократно проверенные компоненты на отказоустойчивость, помехозащищенная связь, дополнительная электронная составляющая в виде платы инициации. То есть это тот дрон, который полностью подготовлен к применению в зоне проведения СВО. На местах бойцам уже не приходится приводить в порядок устройство. Включил - полетел. До отправки дрон полностью проверяется в полевых условиях, каждое устройство "летает", производители проверяют все составляющие дрона на надёжность и только после всех этапов отправляют устройство бойцам.

Знаменитая фишка команды "Овода" - Тульский пряник.

Первое - не съел, значит, не очень хорошо отработал.

Второе -Тульский пряник - измерительный прибор, если он чёрствый, значит, устройство устарело. У дронов постоянно идут обновления, а Тульский пряник черствеет за 2-3 недели.