На Украине призвали отказаться от жалости к ветеранам ВСУ

Украинцам необходимо отказаться от жалости к ветеранам Вооруженных сил Украины (ВСУ), призвала командир патронатной службы «Ангелы» третьей отдельной штурмовой бригады Елена Толкачева. Ее цитирует «РБК-Украина».

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По ее словам, участникам конфликта с Россией нужны не жалость со стороны сограждан, а благодарность и уважение.

«Украинцам нужно научиться не только поддерживать военных, но и воспринимать их как сильных и ценных членов общества. Лучший способ помочь — это не жалость, а благодарность и уважение», — отметила женщина.

Ранее в полиции Киева раскрыли подробности избиения женщины ветераном ВСУ из-за прослушивания русской музыки. Правоохранители не уточнили причину конфликта, а также проигнорировали рукоприкладство со стороны военного, заявив, что между ним и компанией отдыхающих возник конфликт, в результате которого ветерану нанесли телесные повреждения.