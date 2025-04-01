Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят нападение на российский приграничный населенный пункт Колотиловка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источников канала, украинские войска панируют зайти в село через автомобильный пункт пропуска, где раньше проводились обмены пленными, рассчитывая отрезать логистические узлы ВС России.

«Сделать это собираются, заняв высоты, через которые проходит подвоз боеприпасов, а также эвакуация, в том числе мирных жителей, которые не успели покинуть район. Таким образом ВСУ планируют растянуть силы ВС РФ для дальнейших попыток продвижения в села Демидовка, Поповка и Графовка», - утверждает Mash.

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Напомним, что утром 6 августа 2024 года Украина атаковала Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В начале марта стало известно о переломе в освобождении Курской области. Только с 8 по 14 марта Вооруженные силы РФ освободили 30 населенных пунктов региона, включая районный центр Суджу. А президент России Владимир Путин заявил о том, что российские силы завершают разгром группировки ВСУ на курском направлении.