Потери Вооруженных сил Украины составили до 435 военных и танк за сутки в зоне российской группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады Нацгвардии и отряда спецназначения "Омега" в районах населенных пунктов Ленина, Удачное, Котлино, Муравка, Гришино, Красноармейск, Новосергеевка, Песчаное, Петровского и Белицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, 2 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.