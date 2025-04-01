Украинским военным выдали документы на трансплантацию органов в Канаде под видом медицинской страховки. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Чемера, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

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«Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис», — пояснили в оборонном ведомстве.

По словам пленного украинского военнослужащего, документы бойцам перед отправкой на фронт выдал их командир. Он утверждал, что при ранениях они смогут попасть в лучшие французские клиники.

В конце марта солдаты российской группировки войск «Север» сообщили, что у попавшего в плен бойца ВСУ Андрея Чемера обнаружили согласие на трансплантацию органов в одной из клиник Канады, которое ему выдали под видом медицинской страховки. Он отметил, что не успел заполнить бумаги из-за обстрела, однако это могли сделать его сослуживцы.