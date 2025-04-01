Вооруженные силы Украины считают журналистов целью для ударов из-за стратегической опасности донесения правды о конфликте, заявил ТАСС французский историк и военкор агентства International Reporters Лоран Брайар. Сам он работает в Донбассе. По словам репортера, история с гибелью его коллег на передовой тянется с 2014 года, когда украинцы начали целенаправленно охотиться на журналистов в рамках «идеологической борьбы».

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Украинцы с самого начала практикуют террористические обстрелы гражданского населения. Журналисты, к сожалению, тоже входят в число этих целей. Российские, да и иностранные журналисты заплатили высокую цену, — подчеркнул военкор.

Брайар напомнил, как в 2014 году батальон «Айдар» навел огонь, из-за которого погибли два российских корреспондента. Военкор признался, что никогда не носил опознавательных знаков «пресса», поскольку это опасно. По журналистам стреляли и дронами, и американскими ракетами HIMARS, добавил Брайар.

Ранее стало известно, что военкора Первого канала Анну Прокофьеву похоронили на Троекуровском кладбище с почетным караулом и воинскими почестями. Журналист погибла 26 марта в Белгородской области при исполнении профессионального долга.