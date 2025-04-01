ВСУ попытались прорваться в Брянскую область
ВС РФ отразили атаку группировки ВСУ в Черниговской области, противник пытался вторгнуться в Брянскую область. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Российские бойцы нанесли удар по подразделению ВСУ в селе Янжуловка (Черниговская область) на границе с РФ, противник расположился в фермерских ангарах на восточной окраине населенного пункта.
«Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области», — приводит РИА Новости комментарий собеседника агентства.
На Западе заявили о разгроме ВСУ в Курской области
Ночью ВСУ атаковали Брянскую область область тремя беспилотниками. Это был единственный регион, подвергшийся ударам.