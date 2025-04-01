ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

ВС РФ отразили атаку группировки ВСУ в Черниговской области, противник пытался вторгнуться в Брянскую область. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Российские бойцы нанесли удар по подразделению ВСУ в селе Янжуловка (Черниговская область) на границе с РФ, противник расположился в фермерских ангарах на восточной окраине населенного пункта.

«Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области», — приводит РИА Новости комментарий собеседника агентства.

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Ночью ВСУ атаковали Брянскую область область тремя беспилотниками. Это был единственный регион, подвергшийся ударам.