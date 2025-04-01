Весенний призыв на срочную военную службу начался в Москве

В Москве официально стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Такую информацию сообщил военный комиссар столицы, полковник Максим Локтев.

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— Уважаемые коллеги, призывная комиссия в городе Москве никак не связана с проведением специальной военной операции. Все призывники будут направлены в учебные и воинские части. И с получением военно-учетной специальности будут направлены в вооруженные силы для дальнейшего прохождения службы, — уточнил он.

Также полковник высоко оценил работу Единого пункта призыва.

— Здесь сделано все максимально комфортно для призывника. Все призывные мероприятия можно пройти в течение максимум двух часов, — добавил Локтев.

Единый пункт призыва отдаленно напоминает многофункциональный центр — в обоих учреждениях схожая логистика. В первом, так же как и во втором, есть электронные очереди и комфортные залы ожидания.

Очередей фактических никаких нет — все призывники следуют по индивидуальным маршрутам благодаря специальным талонам.

Единый пункт призыва на военную службу в Москве работает по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 5, передает в агентстве городских новостей «Москва».

Ранее мать актера Глеба Калюжного Наталья рассказала, что ее сын пойдет служить во время именно этого призыва.