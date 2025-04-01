Российский снайпер "Мага" поделился секретами меткого огня

Российский военнослужащий с позывным "Мага" поделился секретами снайперской работы в зоне СВО с "Красной звездой".

© Российская Газета

Как сообщает издание, на линии фронта давно закрепился миф: если вражеские солдаты узнают, что в этом секторе работает российский снайпер с позывным "Мага", им лучше не высовываться. Этот меткий стрелок группы войск "Восток" известен своей точностью - его выстрелы практически всегда попадают в голову.

"Мага" родом из Дагестана. В середине 90-х проходил срочную службу в Чечне, затем вернулся к мирной жизни. Однако события последних лет снова привели его в армию. Начав участие в СВО на должности механика-водителя танка, он получил ранение, однако сумел не только восстановиться, но и пройти ускоренные курсы подготовки снайперов. Сегодня он - заместитель командира роты снайперов по военно-политической работе и один из самых результативных бойцов на передовой.

Снайперская работа требует предельной концентрации и мастерства. По словам "Маги", наиболее эффективно удается действовать в паре: один снайпер работает на дальние расстояния, второй прикрывает ближние рубежи.

"В основном работа ведется парами, в каждой есть номер первый и второй. Как правило, у первого на вооружении крупный калибр стрелкового оружия. Его задача - прицельная и точная стрельба с дальнего расстояния, в том числе и по легкой бронетехнике. Задача второго номера - отработать цели уже на ближнем расстоянии. В его прицеле живая сила противника, а также пулеметные гнезда."

Кроме того, в последнее время бойцы все чаще применяют мобильную тактику: небольшие группы проникают в тыл противника, ведут разведку, устраняют командиров и дезориентируют врага. Такая стратегия значительно упрощает последующие операции.

Для маскировки и обмана противника "Мага" использует разные приемы:

"На удалении от своего местоположения устанавливали винтовку, привязывали к спусковому крючку веревку. Дергали за нее и производили выстрел в никуда. Это такая приманка-обманка. Нередко противник покупался на такой трюк и начинал палить туда из всех своих стволов, тем самым раскрывая себя."

На вопрос о снайперских дуэлях "Мага" отвечает без пафоса:

"В моем случае было все не так романтично или драматично. Что касается длительного выжидания, то нечто похожее было, помню, в Угледаре. Просто мы были хорошо информированы, что вражеский снайпер должен засесть в конкретном месте. Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Это была удача! Задача тогда была отработана на все пятьсот процентов."

По его словам, стрелковая подготовка противника остается на высоком уровне. Российские снайперы вынуждены искать новые методы маскировки и ведения боя, чтобы не быть предсказуемыми.

"Мы активно применяем фотосъемку местности. Фотографируем ее определенный участок. Потом сверяем на предмет визуальных изменений. Возможно, что-то сдвинулось с прежнего места, исчезло вовсе или, напротив, появилось. По этим предметам легко вычислить позицию или засаду нерадивых "коллег по цеху"."

За время службы "Мага" ликвидировал более сотни солдат противника, включая два десятка вражеских снайперов. В Ростовской области его ждут супруга и четверо детей, но пока он остается на передовой, выполняя свою задачу.