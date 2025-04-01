В Минобороны рассказали о юридической силе бумажных повесток
Бумажные повести сохранят ту же юридическую силу что и повести, рассылаемые в электронном виде. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.
В Минобороны напомнили, что предстоящая призывная кампания будет проведена с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учёта».
«По сути, это централизованная база данных обо всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учёту. Она обеспечивает работу военных комиссариатов по постановке и снятию граждан с воинского учёта, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде», - рассказал генерал-полковник Евгений Бурдинский.
При этом он отметил, что повестки, рассылаемые в бумажном виде сохранят равную юридическую силу с повестками, рассылаемыми в электронном виде посредством государственной информационной системы «Единый реестр воинского учёта».
«Они (бумажные повестки - «МК») будут доводиться заказным письмом с уведомлением, а также вручаться призывникам лично, что и позволит выполнить», - отметил генерал-полковник Евгений Бурдинский.