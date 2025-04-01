СМИ: Российские "Буки" эффективно сбивают украинские бомбы JDAM

Российские комплексы ПВО все чаще уничтожат украинские управляемые бомбы путем кинетического поражения, сообщает Defence24.

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Наиболее сложная ситуация для украинцев складывается на севере, вблизи границы с Белгородской областью России. Украинские источники указывают, что насыщенность подразделений ВС РФ беспилотными средствами там настолько высока, что развернуть зенитные комплексы ВСУ на передовой не представляется возможным, поэтому основная нагрузка по борьбе с авиацией противника ложится на украинские ВВС.

Однако существует и другая угроза, отмечает издание.

"Недавно русские развернули новые средства радиоэлектронной борьбы, чтобы снизить эффективность управляемых бомб. Это особенно заметно в Запорожье. В этом регионе также наблюдается феномен частого поражения бомб JDAM российскими зенитными комплексами "Бук", - пишет Defence24.

Эффективно используя средства ПВО и РЭБ против украинских управляемых бомб, Россия в очередной раз демонстрируют свою способность адаптироваться к угрозам. Это лишний раз подтверждает, что сегодня российские ПВО гораздо лучше подготовлены к действиям в условиях продолжающегося конфликта, чем в 2022 или даже 2023 году, делает вывод издание.