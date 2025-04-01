Стало известно об отраженной контратаке ВСУ в Сумской области

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Вооруженные силы (ВС) России отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Басовка Сумской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«На сумском направлении бойцы продолжают освобождение Гуева, а также перемалывают личный состав противника в районе Басовки и Веселовки», — подчеркнули силовики.

Собеседники агентства рассказали о попытке контратаки ВСУ в районе Басовки рано утром 31 марта. Как сообщается, украинские военные высадили две штурмовые группы на двух бронемашинах. ВС России уничтожили всех штурмовиков ВСУ и одну бронемашину, а также поразили вторую единицу техники.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта. Он подчеркнул необходимость повышения качества подготовки войск.

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