Список категорий украинцев, которым доступна бронь от мобилизации, стремительно сокращается, в государственных структурах шансов «откосить» почти нет, заявил в беседе с РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave.

По его словам, происходящее на Украине напоминает «Игру в кальмара» — южнокорейский сериал, где герои ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.

«Критерии бронирования все сужаются и усложняются. Просто спускается требование сверху о необходимом количестве людей — и начинается «игра в кальмара», или «русскую рулетку», кому как ближе», — отметил собеседник агентства.

Некоторые работодатели всеми силами пытаются спасти своих сотрудников, но это в основном касается частного бизнеса. Если контора государственная, то надежды на бронь в принципе нет, поскольку даже если работодатель захочет «сохранить» сотрудника, ему все равно придется отдать кого-то в жертву, подчеркнул представитель подполья.

«Конечно, бронь получают в первую очередь те, кто «договорился» или «подмазался». Это серьезный инструмент влияния начальства на подчиненных», — резюмировал он.

В Раде заявили, что мобилизация продолжится даже в случае 30-дневного перемирия

Ранее бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что США и Европа должны признать Украину сферой влияния России и смириться с этим, поскольку это «земля русских». По его словам, Вашингтону и Брюсселю необходимо приложить все усилия для завершения украинского конфликта.