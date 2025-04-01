Подводная лодка "Уфа" выполнила глубоководное погружение в Японском море

Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота выполнила погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря. В ходе погружения военные моряки проверили действие всех ее механизмов и систем.

© Российская Газета

Экипаж подлодки отработал комплекс операций при управлении кораблем на больших глубинах, пишет ТАСС. После успешного выполнения подводной части субмарина всплыла на поверхность и продолжила выполнение своих боевых задач.

"РГ" недавно сообщала о том, что подлодка "Уфа" поразила цель на тактическом поле Сюркум на дальности в одну тысячу километров.

"Уфа" - дизель-электрическая подводная лодка, четвертая в серии из шести подлодок проекта 636.3. Она построена на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Субмарина сочетает акустическую скрытность и дальность обнаружения целей, мощное торпедное и ракетное вооружение. Несет высокоточные ракеты "Калибр".