Военнослужащий 80-й бригады ВСУ Евгений Орловский, оказавшийся в плену, в беседе с Lenta.ru рассказал, что российские военные дважды спасли ему жизнь. По его словам, первый раз это произошло, когда бойцы вытащили его из-под завалов, а второй – когда вывели в безопасный район, несмотря на интенсивные удары артиллерии и беспилотников.

Он отметил, что у российских солдат была возможность оставить их на месте или даже открыть огонь, но они этого не сделали. Орловский признался, что в условиях боя их могли попросту не заметить, ведь, как говорится, «пуля – дура». Он назвал случившееся настоящим чудом, которое, по его мнению, невозможно передать словами.

Как пояснил военный, в начале марта, когда он находился в Курской области, артиллерийский снаряд разрушил его позицию. В результате несколько бойцов, включая его самого, оказались погребены под несколькими тоннами земли. Им пришлось бороться за жизнь, пытаясь выбраться в течение почти трёх дней.

По его словам, их спасение началось с того, что откуда-то сверху, из-за завалов послышался голос, предлагающий выйти, если они хотят выжить. Орловский признался, что желание жить тогда было невероятно сильным, но выбраться самостоятельно они не могли – их попросту засыпало грунтом. Тогда российские военные начали разбирать завалы и вытаскивать их на поверхность.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором российский десантник беседует по телефону с женщиной из родного села убитого под Курском бойца ВСУ. В ходе разговора он рассказал, что при боевике была найдена записка, в которой просили сообщить матери в случае гибели солдата.

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Так как на Украине часто практикуют запись погибших в пропавшие без вести и не предоставляют компенсации их семьям, десантник решил лично уведомить женщину о трагедии.

Как сообщила сама женщина, погибший солдат был уроженцем Полтавской области. Его мобилизовали насильно, и сейчас у него осталась только пожилая мать. Несмотря на столь неприятные новости, женщина поблагодарила солдата за информацию в конце разговора.