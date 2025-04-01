Российский военный рассказал о хитрости ВСУ при минировании Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток» при минировании Курской области. О хитрости противника рассказал оператор беспилотной машины разминирования с позывным Нептун, передает РИА Новости.

«ВСУ любят так делать: обклеивают травой и кидают на землю. Не отличишь от травы, очень хорошо они научились маскировать их, к сожалению», — констатировал он.

По словам российского военнослужащего, маскировка производилась бойцами ВСУ вручную с одной целью — усложнить их обнаружение для военных и мирных жителей.

Ранее сапер подразделения «Барс-И» с позывным Сталин заявил, что ВСУ устанавливали старые противотанковые мины из Великобритании в Курской области. По его словам, такие боеприпасы сложно объехать из-за особенностей их конструкций.