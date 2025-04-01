Российский танкист победил в рукопашной схватке бойца ВСУ

Механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Макс в Донецкой народной республике (ДНР) взял в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) после победы над ним в рукопашной схватке. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что экипаж танка участвовал в боях за населенный пункт Скудное в ДНР. В какой-то момент машина наехала на мину. Экипаж покинул ее и рассредоточился. Мехвод отправился к полуразрушенному зданию для уточнения маршрута.

«В здании ситуация такая получилась. Я искал место, где спрятаться от дронов, посмотреть карту, определиться с местом отхода. А там, в нише, сидел наблюдатель из ВСУ», — рассказал Макс.

По его словам, далее боец ВСУ взял мехвода на прицел и спросил совет по рации. Ему в ответ предложили «решить самому». Украинский солдат разрешил Максу уйти и попытался выстрелить в спину, но автомат дал осечку.

После этого мехвод отвлек противника броском кирпича и вступил в рукопашную схватку. Макс победил бойца ВСУ и взял его в плен.

В начале января появилось видео рукопашной схватки бойца ВСУ с российским военным в ДНР. Евфрейтор Андрей Григорьев одолел противника, признавшего его превосходство. Ему присвоили звание Героя России 11 января. Он заявлял, что был шокирован этим. Григорьев узнал о присвоении звания от брата, который увидел телевизионный репортаж.