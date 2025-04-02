Украинская армия нанесла два удара по энергетической инфраструктуре в Курской области, что привело к отключению электроснабжения более 1,5 тыс. потребителей в регионе, сообщило Министерство обороны.

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетические объекты в Курской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, что привело к прекращению электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей.

Второй удар был нанесен через час, в результате обстрела украинскими военными другого энергообъекта в Курском районе был поврежден провод на высоковольтной линии 6 кВ. Это оставило без света еще более 300 бытовых потребителей.

В Минобороны подчеркнули, что представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, заявляли о соблюдении ограничений на удары по энергетическим объектам России. Однако ВСУ, несмотря на эти заявления, продолжают планомерно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру с использованием беспилотников и артиллерии.

На Украине разошлись в прогнозах о вероятном наступлении России

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что список атакованных Украиной объектов Россия направила в США и ООН.

На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен.