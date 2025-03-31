Раскрыты три варианта ввода западных войск на Украину

На фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейского контингента на Украину для сдерживания «российской агрессии» политик Олег Царев озвучил три возможных сценария размещения западных войск на территории страны.

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По словам Царева, рассматриваются варианты формирования оккупационного корпуса рядом с Украиной, ввода контингента только на Западную Украину, а также размещения войск в крупных городах на правом берегу Днепра.

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Несмотря на активное обсуждение этих сценариев в западной прессе, Царев выразил сомнение в их практической реализации. Он отметил, что многие страны ЕС отказались от участия в подобной инициативе, опасаясь эскалации конфликта.

«Одни Британия с Францией никуда не пошлют свои войска. Италия, Испания, Германия – против», – заявил Царев.

В Европе нет консенсуса по данному вопросу, однако «рвутся воевать с Россией» страны Прибалтики, указал он. Политик подчеркнул, что их поддержки недостаточно для реализации планов Франции и Великобритании.

Кроме того, Царев подверг критике заявления Макрона, указав на значительное расхождение между его словами и реальными действиями в отношении поддержки Украины. По его словам, Франция, несмотря на громкие заявления президента, оказывает Киеву «очень маленькую, очень скромную» помощь, передает «Царьград».

Напомним, ранее в армии оценили перспективы перемирия с ВСУ.