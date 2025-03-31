Раскрыты три варианта ввода западных войск на Украину: «Рвутся воевать с Россией»
На фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейского контингента на Украину для сдерживания «российской агрессии» политик Олег Царев озвучил три возможных сценария размещения западных войск на территории страны.
По словам Царева, рассматриваются варианты формирования оккупационного корпуса рядом с Украиной, ввода контингента только на Западную Украину, а также размещения войск в крупных городах на правом берегу Днепра.
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Несмотря на активное обсуждение этих сценариев в западной прессе, Царев выразил сомнение в их практической реализации. Он отметил, что многие страны ЕС отказались от участия в подобной инициативе, опасаясь эскалации конфликта.
«Одни Британия с Францией никуда не пошлют свои войска. Италия, Испания, Германия – против», – заявил Царев.
В Европе нет консенсуса по данному вопросу, однако «рвутся воевать с Россией» страны Прибалтики, указал он. Политик подчеркнул, что их поддержки недостаточно для реализации планов Франции и Великобритании.
Кроме того, Царев подверг критике заявления Макрона, указав на значительное расхождение между его словами и реальными действиями в отношении поддержки Украины. По его словам, Франция, несмотря на громкие заявления президента, оказывает Киеву «очень маленькую, очень скромную» помощь, передает «Царьград».
Напомним, ранее в армии оценили перспективы перемирия с ВСУ.