Военблогер сообщил о рекордном применении Россией БПЛА

В марте 2025 года Россия запустила в сторону Украины рекордные 4198 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». О применении дронов сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он отметил, что возросло не только количество запусков БПЛА, но и эффективность их использования.

«В марте нами была применена новая тактика ударов. Не много дронов одновременно по всей территории подконтрольной Киеву, а концентрированные удары по одному - двум городам. Но очень мощные. С которыми ПВО противника справиться не могут», — написал Подоляка.

О новой тактике также заявляло западное издание Defence Blog. По его информации, Вооруженные силы России начали наносить концентрированные удары дронами-камикадзе по целям на Украине, чтобы истощить систему ПВО.