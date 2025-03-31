На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах

Российские комплексы противовоздушной обороны эффективно сбивают украинские бомбы с комплектом Joint Direct Attack Munition (JDAM), который превращает свободнопадающие боеприпасы в корректируемые. Об этом рассказывает издание Defence24 со ссылкой на связанный с авиацией Киева аккаунт в соцсетях.

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Отмечается, что ВС России начали внедрять новые средства радиоэлектронной борьбы, которые снижают эффективность управляемых бомб. Такие системы работают в Запорожской области.

«В этом регионе также наблюдалось явление частого сбивания бомб JDAM российскими зенитными ракетными комплексами "Бук"», — пишет издание.

При этом в публикации подчеркнули, что бомбы Hammer считаются более сложными целями для перехвата. Изделия производства Франции сбрасывают с меньшей высоты, поэтому сокращается время нахождения бомб в воздухе.

Ранее в марте в Минобороны сообщили, что ВС России сбили пять бомб JDAM и пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.

В том же месяце американское издание Forbes писало, что российские специалисты повысили устойчивость универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые превращают свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы, к помехам.