В Литве найден четвертый пропавший американский военный

Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что в Литве было найдено тело четвертого американского военного, который ранее пропал после учений. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что личность солдата не раскрывается до соответствующего разрешения от его родственников. При этом в командовании уточнили, что тело обнаружили поблизости от города Пабраде.

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«Четвертый солдат армии США, приписанный к первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был найден мертвым недалеко от города Пабраде, Литва, днём 1 апреля», — сообщили в командовании.

Ранее в литовской Пабраде пропали четверо военнослужащих из развернутого в стране американского военного контингента. В последний раз их видели живыми после учений — военные отправились с места проведения операции на гусеничном транспорте и пропали. Позже их машину обнаружили в болоте.