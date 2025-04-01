В Литве нашли тело четвертого американского военного

Андрей Дуванов

Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что в Литве было найдено тело четвертого американского военного, который ранее пропал после учений. Об этом пишет РИА Новости.

В Литве найден четвертый пропавший американский военный
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Отмечается, что личность солдата не раскрывается до соответствующего разрешения от его родственников. При этом в командовании уточнили, что тело обнаружили поблизости от города Пабраде.

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«Четвертый солдат армии США, приписанный к первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был найден мертвым недалеко от города Пабраде, Литва, днём 1 апреля», — сообщили в командовании.

Ранее в литовской Пабраде пропали четверо военнослужащих из развернутого в стране американского военного контингента. В последний раз их видели живыми после учений — военные отправились с места проведения операции на гусеничном транспорте и пропали. Позже их машину обнаружили в болоте.

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