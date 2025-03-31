Чешским военным начнут платить пособие в размере около 43 тысяч долларов

Президент Чехии Петр Павел подписал поправки к закону о воинской службе, которые устанавливают единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов за заключение контракта с чешским Министерством обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Idnes.

Помимо этого, поправка также вводит другие льготы — стабилизационное пособие, пособие на жилье и надбавку за службу за рубежом. Само пособие будет выплачиваться единовременно, но после окончания трехмесячного испытательного срока. При этом, ранее размер пособия составлял только 10,8 тысяч долларов.

«Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов по текущему курсу — прим. ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава», — сообщает источник.

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