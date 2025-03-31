В Минобороны раскрыли, связан ли весенний призыв с проведением СВО

Начинающаяся 1 апреля призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине», — написали в telegram-канале ведомства.

Там добавили, что плановые мероприятия по призыву на военную службу будут осуществляться в соответствии с установленными законодательством РФ сроками.

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан от 18 до 30 лет, который будет действовать с 1 апреля по 15 июля. В этом году в рамках весеннего призыва планируется призвать 160 тысяч человек.