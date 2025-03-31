Главными проблемами в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются нехватка солдат и недостаточное снабжение. С таким заявлением выступил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

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В социальных сетях он сообщил, что ему доложили о проблемах ВСУ, среди которых комплектование подразделений и восстановление их боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистика и ремонт военной техники.

По словам Сырского, ВСУ стоит также повысить уровень подготовки солдат. При этом в качестве главной задачи для армии главком назвал держание рубежей и стабилизацию обстановки на линии фронта, передает «Российская газета».

В то же время, моральный дух в рядах ВСУ продолжает падать. Пленный украинский военнослужащий заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать. До этого украинский военный психолог Андрей Козинчук сообщил, что бойцы ВСУ дезертируют уже не поодиночке, а целыми группами. Только летом прошлого года убегали из частей 6–7 тысяч военнослужащих ВСУ в месяц.

Кроме того, командиры Вооруженных сил Украины активно противодействуют одной из основных проблем среди украинских военных — повальному пьянству.