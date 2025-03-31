Картаполов заявил, что призывников не отправят в зону СВО

Солдаты-срочники, которых призовут на службу в рамках весеннего призыва, не будут направляться в зону специальной военной операции. Об этом 31 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник подписал указ о проведении весеннего призыва в армию, который будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что планируется призвать на военную службу 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Как писала «Парламентская газета», в весенний призыв-2025 будущих военнослужащих-срочников ждет сразу несколько важных нововведений. Например, расширится список профессий для прохождения альтернативной службы, будут шире использоваться электронные повестки и заработает единый реестр призывников, хотя и в тестовом режиме. Кроме того, военкоматы получат право отправлять в армию граждан, признанных годными, но не ушедшими служить из-за нехватки мест в воинских частях, автоматически в течение года после принятия соответствующего решения.