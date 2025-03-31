Формирования киевского режима получили более трех сотен БМП M2A2-ODS Bradley американского производства. Как сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель", на данный момент из них визуально подтверждена потеря примерно половины.

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При этом оставшиеся заокеанские бронемашины на данный момент переданы в семь соединений и частей ВСУ.

Три единицы оказались в составе одного из нацистских формирований, входящих в 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ. Причем они эксплуатируются совместно со старыми советскими боевыми машинами пехоты второго поколения.

Судя по изображениям, появившимся в социальных сетях, динамической защиты BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles) для оставшейся техники уже не хватает. Вместо нее устанавливают бортовые экраны с сеткой, которая имеет склонность к воспламенению и плохо держит удары кумулятивных боеприпасов.