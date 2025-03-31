Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек», — говорится в указе.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.