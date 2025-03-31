В ФРГ сомневаются в эффективности «стены дронов» в Прибалтике

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО будет иметь ограниченный эффект. Об этом пишет немецкий портал Handelsblatt со ссылкой на экспертов.

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По данным издания, разработчики беспилотников из ФРГ могли бы сыграть свою роль в формировании такой системы обороны на восточном фланге НАТО. Отмечается, что Германия в таком случае должна будет нарастить выпуск дронов до 30–50 тысяч штук в месяц.

«Дроны хорошо подходят для наблюдения за обширными территориями, как за Балтикой или Балтийским морем», — рассказал военный эксперт Михаэль Санто.

По его словам, обеспечение безопасности региона стран Балтии невозможно без значительного числа сухопутных сил.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал балтийские страны — Латвию, Литву и Эстонию — идеальными союзниками.