У побережья Турции обнаружили морскую мину

Рядом с побережьем турецкой провинции Коджаэли в Черном море нашли морскую мину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Турции.

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«Команда саперов-подводников обезвредила мину у берегов деревни Кефкен в Черном море», — указано в релизе.

Происхождение боеприпаса в турецком оборонном ведомстве не раскрыли.

В декабре мину находили на черноморском побережье Стамбула, а в июне прошлого года — в 60 метрах от побережья в городе Эрегли провинции Зонгулдак на севере Турции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа мин.

В январе 2024 года минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море.