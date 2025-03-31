Уничтожен первый китайский танк VT-4

В ходе нападения террористов на одну из баз нигерийской армии было потеряно несколько единиц техники, в том числе китайского производства.

© Российская Газета

Как рассказал старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, среди подбитых образцов, фотографии которых появились в социальных сетях, есть танк, над которым поднимается столб дыма.

По своим очертаниям он не похож ни на Т-72, ни на Vickers Mk.3, находящиеся на вооружении сухопутных войск этого государства. Все внешние особенности говорят, что это VT-4, полученный из КНР в апреле 2019 года. Такие 51-тонные танки используются в боях с террористическими формированиями с начала 2021 года и, похоже, боевикам только сейчас удалось вывести из строя один из них.

"В различных справочных изданиях сообщалось, что в этой стране эксплуатируются 6 единиц такой техники, хотя, по некоторым данным, всего планировалось приобрести батальонный комплект из трех десятков боевых машин", - отметил Лямин.

Кроме танка сгорела еще штурмовая колесная 105-мм самоходка ST1 - экспортный вариант ZTL11.