Швеция приняла решение предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 16 миллиардов крон (1,59 миллиарда долларов), что стало крупнейшим на сегодняшний день траншем со стороны Стокгольма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Юнсона.

Самая большая часть пакета - 9,2 миллиарда крон - будет представлять собой оборудование, которое для Украины закупит Управление по оборонным материалам Швеции. Всего в 2025 году Стокгольм намерен выделить Киеву бюджетные ассигнования в 40 миллиардов крон. Ранее сумма помощи, которую Швеция может выделить Киеву в 2025 году, оценивалась в 25 миллиардов крон.

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Ранее уходящее правительство Германии согласилось предоставить Украине внеплановые три миллиарда евро военной помощи в 2025 году. В период с 2026-го по 2029 год Берлин планирует выделить 8,252 миллиарда евро на военную помощь Киеву, доведя общую сумму до более чем 11 миллиардов евро.