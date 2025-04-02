ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 150 военных

ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 150 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА», — говорится в сводке ведомства. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 570 военных.

Ранее в российских силовых структурах заявили о колоссальных потерях ВСУ у Олешни, Гоголевки и погранперехода «Суджа» в Курской области.