Опубликованы новые кадры с "дороги смерти" в Курской области

В сети появились новые кадры с "дороги смерти" в курской пограничье, ролик публикует Telegram-канал "Military Theme Z".

Утверждается, что видео снято между Гоголевкой и Рубанщиной.

"Все завалено уничтоженной техникой противника", - говорится в публикации.

В объектив попали уничтоженный танк, инженерная машина и бронеавтомобиль.

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Минобороны 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области. Военкоры отмечали, что группировка ВСУ, остававшаяся в Гоголевке, оказалась в полном окружении и лишилась шанса на бегство в Сумскую область.

Отмечается, что переход Гоголевки под российский контроль позволил ВС РФ продвинуться в сторону Сумской области.