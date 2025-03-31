Китай испытал беспилотник Rainbow-9 с ИИ для полетов свыше 10 тыс. км

Китайская компания CASC разработала беспилотник Rainbow-9 с искусственным интеллектом, способный летать более 20 часов на высотах свыше 10 тыс. метров, преодолевая расстояние более 10 тыс. км.

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Китай представил новейший беспилотный летательный аппарат Rainbow-9, оснащенный искусственным интеллектом. Беспилотник способен преодолевать более 10 тыс. км и оставаться в воздухе до 40 часов. Он был продемонстрирован на испытаниях в провинции Шэньси, где показал продолжительность полета свыше 20 часов, сообщает ТАСС.

Военный обозреватель Сун Чжунпин отметил, что интеграция ИИ с Rainbow-9 значительно увеличивает его боевую эффективность. Аппарат может управлять несколькими беспилотниками и работать в связке с пилотируемыми боевыми самолетами, что расширяет его возможности в военных задачах.

Разработанный Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC), Rainbow-9 имеет размах крыльев 24,8 метра, что позволяет ему выполнять длительные миссии на высотах более 10 тыс. метров. Это самый передовой беспилотник в своей серии и может летать на скоростях от 0,5 до 0,75 Маха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, BMW договорилась о внедрении китайского искусственного интеллекта в свои автомобили. Китай спроектировал робота для космической добычи ископаемых. Также сообщалось, что китайские ученые создали радиопоглощающий материал для стелс-самолетов, используя древние технологии.