Российские военные нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ

Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на линии боевого соприкосновения были также поражены пункты временной дислокации противника и отряды иностранных наемников.