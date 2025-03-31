Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что Российская армия прямо сейчас готовит большое наступление сразу на трех направлениях – в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Впрочем, наступление, судя по всему, уже началось, свидетельствуют OSINT-аналитики.

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«СП» на основе данных группы AMK Mapping подсчитала, что Российская армия только на прошлой неделе освободила более 70 кв. км территории. Причем наиболее существенного продвижения российские подразделения добились на севере Сумской области и на Торецком участке фронта, где за неделю освободили по 22,5 кв. км.

На Краснолиманском участке наши взяли под контроль почти 10 кв. км, а под Покровском - 6,3 кв. км. Российские подразделения также продвинулись на Велико-Новосельском участке фронта – почти на 11,5 кв. км в районе поселка Разлив, подсчитал AMK Mapping. Были продвижения и на других направлениях.

Выводы об уже начавшемся наступлении подтверждает и польский OSINT Центр восточноевропейских исследований (OSW). Он пишет, что после непродолжительной оперативной паузы российские войска продолжили решительное наступление под Торецком.

Они вновь заняли Крымское и серьезно расширили плацдарм к западу от Нью-Йорка, где в течение последних нескольких месяцев царил относительный покой. Здесь под российский контроль удалось вернуть несколько населенных пунктов, пишет OSW. Линия фронта была скорректирована: теперь российские войска полностью контролируют лесные массивы.

AMK Mapping пишет, что на Торецком участке наблюдается значительная активизация боевых действий и с украинской стороны (здесь действуют подразделения «Азова» *).

ВСУ возобновили контратаки в северной и юго-западной частях города. Боевики пытаются вернуть контроль над микрорайоном «Фомиха» и террикон (отвалы горной породы) рядом с шахтами Торецка.

Сами украинцы пишут, будто бы несколько штурмовых групп смогли занять высотные здания в районе стадиона и городской прокуратуры, однако данные объективного контроля это не подтверждают.

В самом Торецке российские силы продвинулись за неделю в двух основных направлениях, пишет AMK Mapping. На севере они восстановили контроль над жилым районом рядом со стадионом, а затем штурмовали и захватили сами здания стадиона. На юге, в районе Забалки, российские войска начали методичную зачистку позиций боевиков ВСУ, достигнув западной оконечности террикона.

При этом к западу от Торецка российские войска добились новых успехов, освободив последние дома у границ города и выйдя в соседние леса, пишет AMK Mapping.

Зеленский в интервью Le Figaro заявил, что командование ВСУ активно наблюдает за концентрацией российских войск благодаря разведывательной информации от натовцев. По словам Зеленского, новое наступление должно было начаться еще 8 месяцев назад, но украинцы попытались остановить его, вторгшись в Курскую область.

Сейчас боевики ВСУ практически полностью выбиты из Курской области. По оценкам американского Института изучения войны, украинцы сохраняют позиции лишь в южной части Гуево, Горнале (к югу от Гуево) и Олешне.

Таким образом, сковывающий российские силы маневр ВСУ исчерпан, это и привело к возобновлению наступательных операций.

«СП» суммировал выводы западных OSINT-групп и аналитиков (AMK Mapping, OSW, ISW, Jomini of the West). Все они указывают на ускорение продвижения российских войск в Харьковской области (в направлении Купянска и Боровой) и в Запорожской области (в районе Орехова).

В частности, в районе Орехова наступление идет как минимум с 15 марта после серии успешных диверсионно-зондирующих действий. В результате этого наступления удалось прорываться на глубину до 5 км в полосе шириной 10 км между населенными пунктами Степное и Щербаки.

Основная задача теперь - вынудить ВСУ отвести часть подразделений на другие направления, что облегчит окружение Орехова. Иван де Арельяно из Jomini of the West, например, уверен: даже полуокружение Орехова вынудит украинские силы отступить к оперативной линии «Степногорск - Новопавловка».

На Купянском направлении российские войска продолжают продвигаться к северу от Андреевки (к западу от Курахова), одновременно пытаясь уничтожить логистический хаб в Боровой, который является базой для снабжения ВСУ на всем южном Оскольском плацдарме, вплоть до Красного Лимана.

Между тем Зеленский опять обвинил Россию в затягивании мирных переговоров, чтобы усилить позиции перед решающей фазой наступления.

На самом деле, затягивание переговоров выгодно Украине, пишет военный эксперт Майкл Кофман из Центра анализа европейской политики (CNA).

По его словам, украинцы пытаются улучшить свое оперативно-тактическое положение вдоль всей линии соприкосновения.

Для этого они пытаются накопить артиллерийские боеприпасы, чтобы хотя бы сравняться российскими силами на большинстве участков фронта. Компенсировать нехватку живой силы ВСУ пытаются применением беспилотников для разведки и корректировки огня.

* Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) «Азов» решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.